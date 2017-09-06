Дмитрий Гунько: Несмотря на тяжелые условия, нам удалось одержать победу
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился
впечатлениями от победы над «Олимпийцем» (3:1) в матче 12-го тура первенства
ФНЛ.
– Погодные условия повлияли на качество нашей игры, –
приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака». – Особенно в том, что
касается атакующих действий.
Многовато было несвойственных нам длинных передач. Кстати, и «Олимпиец», исходя из состояния поля, также старался играть просто. Но, несмотря на столь тяжелые условия, нам удалось одержать победу.
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