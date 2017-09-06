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Дмитрий Гунько: Несмотря на тяжелые условия, нам удалось одержать победу

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от победы над «Олимпийцем» (3:1) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.

– Погодные условия повлияли на качество нашей игры, – приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака». – Особенно в том, что касается атакующих действий.

Многовато было несвойственных нам длинных передач. Кстати, и «Олимпиец», исходя из состояния поля, также старался играть просто. Но, несмотря на столь тяжелые условия, нам удалось одержать победу.

Матч

Олимпиец - Спартак-2 - 1:3 (1:1)

Голы

Каретник 13 (1:0). Сокол 35 (1:1). Хрипков 52 (1:2 - автогол). Самбу 90 (1:3).

Судья:

Антон Анопа (Россия)

Место и дата

06 сентября 18:00, Химик, Онлайн-трансляция

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