Дмитрий Гунько: Несмотря на тяжелые условия, нам удалось одержать победу

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от победы над «Олимпийцем» (3:1) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.

– Погодные условия повлияли на качество нашей игры, – приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака». – Особенно в том, что касается атакующих действий.

Многовато было несвойственных нам длинных передач. Кстати, и «Олимпиец», исходя из состояния поля, также старался играть просто. Но, несмотря на столь тяжелые условия, нам удалось одержать победу.