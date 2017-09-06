Андрей Талалаев: Будем изучать игру «Крыльев», чтобы прогрессировать
Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев – о поражении от «Крыльев
Советов» (0:1) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.
– Великолепная игра вашей команды, – приводит слова
Талалаева официальный сайт самарского клуба. – Поздравляю с победой.
Стопроцентный пенальти, подавляющее преимущество «Крыльев», обилие
моментов и свист с трибун. Наверное, в наш адрес. Сейчас поедем в «Тамбов
изучать современный агрессивный футбол, в который вы играете, чтобы прибавить в
мастерстве и набирать очки.
– Как вели подготовку
к матчу?
– Мы изучали, как вы играете здорово. Готовились. Но, как видите, не смогли подготовиться.
– Какие у вас задачи
на сезон?
– Сейчас в Тамбов уехать. Будем изучать игру «Крыльев», чтобы прогрессировать.
Матч
Крылья Советов - Тамбов - 1:0 (1:0)
Голы
Ятченко 12 (1:0 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Надсон, Ятченко, Гаджибеков (Гоцук, 87), Таранов, Чочиев (Башкиров, 69), Зинков, Мияилович, Самодин (Кленкин, 74), Корниленко (Ткачук, 58), Алиев
Тамбов: Вавилин, Быстров (Чернышов, 75), Шляков, Овсиенко, Горбатюк, Рыбин, Мурнин (Скворцов, 53), Кашчелан, Трусевич, Часовских (Рыжков, 60), Кухарчук (Шевчук, 68)
Предупреждения:
Гаджибеков, 26; Конюхов, 90 - Овсиенко, 45
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
06 сентября 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция