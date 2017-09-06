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Андрей Талалаев: Будем изучать игру «Крыльев», чтобы прогрессировать

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев – о поражении от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.

– Великолепная игра вашей команды, – приводит слова Талалаева официальный сайт самарского клуба. – Поздравляю с победой. Стопроцентный пенальти, подавляющее преимущество «Крыльев», обилие моментов и свист с трибун. Наверное, в наш адрес. Сейчас поедем в «Тамбов изучать современный агрессивный футбол, в который вы играете, чтобы прибавить в мастерстве и набирать очки.

– Как вели подготовку к матчу?
– Мы изучали, как вы играете здорово. Готовились. Но, как видите, не смогли подготовиться.

– Какие у вас задачи на сезон?
– Сейчас в Тамбов уехать. Будем изучать игру «Крыльев», чтобы прогрессировать.

Матч

Крылья Советов - Тамбов - 1:0 (1:0)

Голы

Ятченко 12 (1:0 - пен.).

Состав

Крылья Советов: Конюхов, Надсон, Ятченко, Гаджибеков (Гоцук, 87), Таранов, Чочиев (Башкиров, 69), Зинков, Мияилович, Самодин (Кленкин, 74), Корниленко (Ткачук, 58), Алиев

Тамбов: Вавилин, Быстров (Чернышов, 75), Шляков, Овсиенко, Горбатюк, Рыбин, Мурнин (Скворцов, 53), Кашчелан, Трусевич, Часовских (Рыжков, 60), Кухарчук (Шевчук, 68)

Предупреждения:

Гаджибеков, 26; Конюхов, 90 - Овсиенко, 45

Судья:

Юрий Апонасенко (Россия)

Место и дата

06 сентября 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция

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