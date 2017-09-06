Андрей Талалаев: Будем изучать игру «Крыльев», чтобы прогрессировать

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев – о поражении от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.

– Великолепная игра вашей команды, – приводит слова Талалаева официальный сайт самарского клуба. – Поздравляю с победой. Стопроцентный пенальти, подавляющее преимущество «Крыльев», обилие моментов и свист с трибун. Наверное, в наш адрес. Сейчас поедем в «Тамбов изучать современный агрессивный футбол, в который вы играете, чтобы прибавить в мастерстве и набирать очки.

– Как вели подготовку к матчу?

– Мы изучали, как вы играете здорово. Готовились. Но, как видите, не смогли подготовиться.

– Какие у вас задачи на сезон?

– Сейчас в Тамбов уехать. Будем изучать игру «Крыльев», чтобы прогрессировать.