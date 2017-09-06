Андрей Тихонов: Мы попали в психологическую яму
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов – о победе
над «Тамбовом» (1:0) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.
– Футбол – это голы. Мы провели очень тяжелый матч в
Оренбурге», в котором не должны были проигрывать, – приводит слова
Тихонова официальный сайт «Крыльев». – Психологическое состояние футболистов
было не лучшее. Мы пытались их восстановить. Игроки боялись за результат.
Мы попали в психологическую яму. Игра нам сегодня не удалась. «Тамбов» в каких-то моментах был лучше, свежее. В прошлом матче мы пропустили гол на 85-й минуте, а «Тамбов», наоборот, забил на 88-й. Психологически после такого гостям было готовиться легче.
Матч
Крылья Советов - Тамбов - 1:0 (1:0)
Голы
Ятченко 12 (1:0 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Надсон, Ятченко, Гаджибеков (Гоцук, 87), Таранов, Чочиев (Башкиров, 69), Зинков, Мияилович, Самодин (Кленкин, 74), Корниленко (Ткачук, 58), Алиев
Тамбов: Вавилин, Быстров (Чернышов, 75), Шляков, Овсиенко, Горбатюк, Рыбин, Мурнин (Скворцов, 53), Кашчелан, Трусевич, Часовских (Рыжков, 60), Кухарчук (Шевчук, 68)
Предупреждения:
Гаджибеков, 26; Конюхов, 90 - Овсиенко, 45
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
06 сентября 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция