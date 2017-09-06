Андрей Тихонов: Мы попали в психологическую яму

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов – о победе над «Тамбовом» (1:0) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.

– Футбол – это голы. Мы провели очень тяжелый матч в Оренбурге», в котором не должны были проигрывать, – приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев». – Психологическое состояние футболистов было не лучшее. Мы пытались их восстановить. Игроки боялись за результат.

Мы попали в психологическую яму. Игра нам сегодня не удалась. «Тамбов» в каких-то моментах был лучше, свежее. В прошлом матче мы пропустили гол на 85-й минуте, а «Тамбов», наоборот, забил на 88-й. Психологически после такого гостям было готовиться легче.