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Александр Бутько: Соскучился по волейболу

Максим Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Связующий «Зенита» Александр Бутько дал комментарий по поводу победы на Чемпионате Европы и предстоящего клубного чемпионата мира.

Уже отошли от победы на Чемпионате Европы?
- Нормально. Сегодня только прилетел. Толком не успел отдохнуть, так как весь день был в дороге. Но ничего страшного. Уже соскучился по волейболу, так как не удалось особо много сыграть. Сегодня уже тренировался с командой.

Что поможет наконец выиграть этот злосчастный клубный Чемпионат мира?
- Не знаю, не загадываю. Даже в самых сильных командах всё должно сложиться, чтобы она пришла к победе. Сейчас нам надо хорошо начать в чемпионате.

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