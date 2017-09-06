Александр Бутько: Соскучился по волейболу

Связующий «Зенита» Александр Бутько дал комментарий по поводу победы на Чемпионате Европы и предстоящего клубного чемпионата мира.

- Уже отошли от победы на Чемпионате Европы?

- Нормально. Сегодня только прилетел. Толком не успел отдохнуть, так как весь день был в дороге. Но ничего страшного. Уже соскучился по волейболу, так как не удалось особо много сыграть. Сегодня уже тренировался с командой.

- Что поможет наконец выиграть этот злосчастный клубный Чемпионат мира?

- Не знаю, не загадываю. Даже в самых сильных командах всё должно сложиться, чтобы она пришла к победе. Сейчас нам надо хорошо начать в чемпионате.