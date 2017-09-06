Александр Бутько: Соскучился по волейболу
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Связующий «Зенита» Александр Бутько дал комментарий по поводу победы на Чемпионате Европы и предстоящего клубного чемпионата мира.
- Уже отошли от победы на Чемпионате Европы?
- Нормально. Сегодня только прилетел. Толком не успел отдохнуть, так как весь день был в дороге. Но ничего страшного. Уже соскучился по волейболу, так как не удалось особо много сыграть. Сегодня уже тренировался с командой.
- Что поможет наконец выиграть этот злосчастный клубный Чемпионат мира?
- Не знаю, не загадываю. Даже в самых сильных командах всё должно сложиться, чтобы она пришла к победе. Сейчас нам надо хорошо начать в чемпионате.
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