«Сибирь» с минимальным счетом переиграла на выезде «Химки»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 12-го тура первенства ФНЛ «Сибирь» на выезде с
минимальным счетом обыграла «Химки» (1:0).
Единственный мяч на 13-й минуте встречи забил защитник
гостевой команды Максим Плопа.
«Сибирь» с 20-ю очками занимает восьмое место в турнирной
таблице, а «Химки» расположились на 16-й строчке, имея в активе 11 очков.
В следующем туре подопечные Сергея Кирсанова 10 сентября
примут «Волгарь», а подмосковная команда в этот же день на выезде сыграет с «Оренбургом».
ФНЛ
12-й тур
Матч
Место и дата
06 сентября 19:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция
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