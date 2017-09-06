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«Сибирь» с минимальным счетом переиграла на выезде «Химки»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 12-го тура первенства ФНЛ «Сибирь» на выезде с минимальным счетом обыграла «Химки» (1:0).

Единственный мяч на 13-й минуте встречи забил защитник гостевой команды Максим Плопа.

«Сибирь» с 20-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Химки» расположились на 16-й строчке, имея в активе 11 очков.

В следующем туре подопечные Сергея Кирсанова 10 сентября примут «Волгарь», а подмосковная команда в этот же день на выезде сыграет с «Оренбургом».

ФНЛ
12-й тур

Матч

Химки - Сибирь - 0:1 (0:0)

2-й тайм

Место и дата

06 сентября 19:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция

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