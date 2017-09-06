Коко Вандевеге победила Каролину Плишкову и вышла в полуфинал US Open

Американская теннисистка Коко Вандевеге в четвертьфинале US Open победила первую ракетку мира, представительницу Чехии Каролину Плишкову со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут, за это время американка пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи, а в активе ее соперницы два эйса, три двойные и два брейка из семи.

В полуфинале турнира Вандевеге встретится с победительницей пары Мэдисон Киз (США) – Кайя Канепи (Эстония).

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал