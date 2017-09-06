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Коко Вандевеге победила Каролину Плишкову и вышла в полуфинал US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Коко Вандевеге
Коко ВандевегеФото: Gettyimages.ru

Американская теннисистка Коко Вандевеге в четвертьфинале US Open победила первую ракетку мира, представительницу Чехии Каролину Плишкову со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут, за это время американка пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи, а в активе ее соперницы два эйса, три двойные и два брейка из семи.

В полуфинале турнира Вандевеге встретится с победительницей пары Мэдисон Киз (США) – Кайя Канепи (Эстония).

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Матч

Плишкова К. (Чехия) - Вандевеге К. (США) - 6:7, 3:6

Место и дата

06 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция

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