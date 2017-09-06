Коко Вандевеге победила Каролину Плишкову и вышла в полуфинал US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Коко ВандевегеФото: Gettyimages.ru
Американская теннисистка Коко Вандевеге в четвертьфинале US Open победила
первую ракетку мира, представительницу Чехии Каролину Плишкову со счетом 7:6
(7:4), 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 37 минут, за это время американка
пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта
из семи, а в активе ее соперницы два эйса, три двойные и два брейка из семи.
В полуфинале турнира Вандевеге встретится с победительницей пары Мэдисон Киз (США) – Кайя Канепи (Эстония).
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Вандевеге К. (США) - 6:7, 3:6
Место и дата
06 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция
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