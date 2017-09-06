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Московское «Динамо» одержало пятую победу кряду, обыграв «Северсталь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Северсталь» дома уступила московскому «Динамо» (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличился Александр Бумагин, у гостей -  Дмитрий Казионов, Владимир Брюквин, Даниил Тарасов, Андрей Алексеев и Артем Подшендялов.

Бело-голубые одержали пятую победу кряду.

8 сентября «Динамо» сыграет в гостях с ЦСКА, а «Северсталь» в тот же день примет СКА.

Матч

Северсталь - Динамо - 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы:

Бумагин (Чернов, Кагарлицкий), 9:07 (1:0). Казионов (Хиетанен, Вишневский), 9:32 (1:1). Брюквин (Кутейкин, Алексеев), 33:43 (1:2). Тарасов (Подшендялов, Y. Zaitsev), 50:41 (1:3). Алексеев 55:13 (1:4). Подшендялов (Артюхин, Яковлев), 58:09 (1:5).

Место и дата

06 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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