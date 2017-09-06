Московское «Динамо» одержало пятую победу кряду, обыграв «Северсталь»

«Северсталь» дома уступила московскому «Динамо» (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличился Александр Бумагин, у гостей - Дмитрий Казионов, Владимир Брюквин, Даниил Тарасов, Андрей Алексеев и Артем Подшендялов.

Бело-голубые одержали пятую победу кряду.

8 сентября «Динамо» сыграет в гостях с ЦСКА, а «Северсталь» в тот же день примет СКА.