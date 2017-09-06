Алаан «SexyBamboe» Фарадж перешел в HellRaisers

Капитан mousesports Гиоргос «SsaSpartan» Гианнокопулос сообщил, что команда сохранит состав на предстоящий сезон.

Mousesports сохранит состав по Dota 2 Капитан mousesports Гиоргос «SsaSpartan» Гианнокопулос сообщил, что команда сохранит состав на предстоящий сезон.