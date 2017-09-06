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Алаан «SexyBamboe» Фарадж перешел в HellRaisers

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Алаан «SexyBamboe» Фарадж присоединился к составу HellRaisers.

В составе он заменит Уроша «Swiftending» Галича, ранее покинувшего команду.

«Мы рады приветствовать в рядах «восставших из ада» такого опытного игрока, как SexyBamboe. Уверен, обновленный состав найдет свою игру и будет радовать фанатов яркими победами. От лица всей организации желаю удачи Алаану и болейте за HellRaisers!» — прокомментировал CEO HellRaisers Алексей «xaoc» Кучеров.

Прошлой командой SexyBamboe была Geek Fam. 

Состав HellRaisers:  

Нета «33» Шапира  
Грег «Keyser» Каллианиотис  
Алаан «SexyBamboe» Фарадж  
Милан «MiLAN» Козомара  
Алексей «j4» Липай (капитан)

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