Алаан «SexyBamboe» Фарадж перешел в HellRaisers
Алаан «SexyBamboe» Фарадж присоединился к составу HellRaisers.
В составе он заменит Уроша «Swiftending» Галича, ранее покинувшего команду.
«Мы рады приветствовать в рядах «восставших из ада» такого опытного игрока, как SexyBamboe. Уверен, обновленный состав найдет свою игру и будет радовать фанатов яркими победами. От лица всей организации желаю удачи Алаану и болейте за HellRaisers!» — прокомментировал CEO HellRaisers Алексей «xaoc» Кучеров.
Прошлой командой SexyBamboe была Geek Fam.
Состав HellRaisers:
Нета «33» Шапира
Грег «Keyser» Каллианиотис
Алаан «SexyBamboe» Фарадж
Милан «MiLAN» Козомара
Алексей «j4» Липай (капитан)
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