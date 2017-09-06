Хоккеисты «Торпедо» забросили три безответных шайбы в ворота «Локомотива»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома обыграло «Локомотив» со счетом 3:0.

У победителей заброшенными шайбами отметились Максим Лазарев, Денис Баранцев и Каспарс Даугавиньш.

В активе обеих команд по 11 очков, но за счет дополнительных показателей ярославцы заняли пятое место в Западной конференции, а нижегородцы расположились строчкой ниже.

В следующем матче железнодорожники 11 сентября примут «Автомобилист», а подопечные Петериса Скудры 8 сентября сыграют с минским «Динамо».

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