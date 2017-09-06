Хоккеисты «Торпедо» забросили три безответных шайбы в ворота «Локомотива»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома обыграло «Локомотив»
со счетом 3:0.
У победителей заброшенными шайбами отметились Максим Лазарев,
Денис Баранцев и Каспарс Даугавиньш.
В активе обеих команд по 11 очков, но за счет дополнительных
показателей ярославцы заняли пятое место в Западной конференции, а нижегородцы
расположились строчкой ниже.
В следующем матче железнодорожники 11 сентября примут «Автомобилист»,
а подопечные Петериса Скудры 8 сентября сыграют с минским «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Торпедо - Локомотив - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Баранцев (Даугавиньш), 10:48 (1:0). Даугавиньш (Дугин, Шуленин), 21:55 (2:0).
Место и дата
06 сентября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
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