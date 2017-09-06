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СКА обыграл рижское «Динамо» и одержал седьмую победу подряд

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА в гостях переиграл рижское «Динамо» (3:1).

Счет в матче в первом периоде открыл Сергей Калинин с передачи Сергея Широкова. Во втором игровом отрезке Никита Гусев с паса Николая Прохоркина удвоил преимущество армейцев, но Лукас Лессио в большинстве одну шайбу отыграл. 

В третьем периоде Сергей Широков в большинстве установил окончательный исход встречи - 3:1.  

Отметим, после этой победы СКА набрал 19 очков и вышел на первое место в регулярном чемпионате КХЛ. Рижское «Динамо» с пятью очками остался на 25 месте в сводной таблице КХЛ.

Напомним, следующий матч СКА сыграет 8 сентября в Череповце против «Северстали». Рижане в тот же день встретятся дома с «Барысом».

Матч

Динамо Р - СКА - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Калинин (Хафизуллин, Широков), 4:10 (0:1). Гусев (Прохоркин), 28:31 (0:2). Лессио (Столлери, Евпалов), 37:01 (1:2). Широков (Коскиранта, Чудинов), 46:07 (1:3).

Место и дата

06 сентября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция

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