СКА обыграл рижское «Динамо» и одержал седьмую победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА в гостях переиграл рижское «Динамо» (3:1).

Счет в матче в первом периоде открыл Сергей Калинин с передачи Сергея Широкова. Во втором игровом отрезке Никита Гусев с паса Николая Прохоркина удвоил преимущество армейцев, но Лукас Лессио в большинстве одну шайбу отыграл.

В третьем периоде Сергей Широков в большинстве установил окончательный исход встречи - 3:1.

Отметим, после этой победы СКА набрал 19 очков и вышел на первое место в регулярном чемпионате КХЛ. Рижское «Динамо» с пятью очками остался на 25 месте в сводной таблице КХЛ.

Напомним, следующий матч СКА сыграет 8 сентября в Череповце против «Северстали». Рижане в тот же день встретятся дома с «Барысом».