Федор Малыхин: Психологической ямы у нас нет

Нападающий «Ак Барса» Федор Малыхин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

- «Ак Барс» хорошо начал матч, но в итоге все закончилось поражением.

- Да, хорошее было начало. Хороший первый период. Во втором периоде у нас также были моменты, могли забить еще голы, но допустили ошибки и пропустили две шайбы. В третьем периоде тоже из-за своих ошибок, потери концентрации уступили. Нужно сделать правильные выводы, проанализировать и готовиться к следующему матчу.

- Можно ли говорить, что «Ак Барсу» мешает какая-то психологическая яма?

- Не думаю, что мы находимся в психологической яме. Сезон длинный. Бывают победы, бывают поражения. Из этого не надо делать трагедию. Психологической ямы нет, но где-то что-то не получается, не хватает удачи, реализации. Надо реализовывать моменты, тогда будем выигрывать уверенно.