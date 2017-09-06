Федор Малыхин: Психологической ямы у нас нет
Нападающий «Ак Барса» Федор Малыхин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
- «Ак Барс»
хорошо начал матч, но в итоге все закончилось поражением.
- Да, хорошее было начало. Хороший первый период. Во втором периоде у нас также были моменты, могли забить еще голы, но допустили ошибки и пропустили две шайбы. В третьем периоде тоже из-за своих ошибок, потери концентрации уступили. Нужно сделать правильные выводы, проанализировать и готовиться к следующему матчу.
- Можно ли
говорить, что «Ак Барсу» мешает какая-то психологическая яма?
- Не думаю, что мы находимся в психологической яме. Сезон длинный. Бывают победы, бывают поражения. Из этого не надо делать трагедию. Психологической ямы нет, но где-то что-то не получается, не хватает удачи, реализации. Надо реализовывать моменты, тогда будем выигрывать уверенно.
Матч
Автомобилист - Ак Барс - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Голы:
Секач (Ландер, Азеведо), 2:49 (0:1). Глинкин (Токранов, Ткачёв), 4:42 (0:2 - бол.). Торченюк (Чесалин), 30:33 (1:2 - мен.). Трямкин 34:37 (2:2). Крикунов И. (Голышев), 55:01 (3:2).
Место и дата
06 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция