Тренер Макгрегора: Конор не будет выступать в UFC до конца 2017 года

Тренер чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора Джон Кавана заявил, что ирландец не будет выступать, как минимум до конца года.

«Если рассуждать о том, что делать дальше, то я должен сказать, что мы взяли паузу после нескольких довольно утомительных месяцев, – приводит слова Каваны valetudo.ru. – Конор улетел на Ибицу, где проходит свадьба его друга.

Я уже много раз говорил, что трилогия с Нейтом Диасом – это то, что лично мне хотелось бы видеть. Эта история должна получить продолжение. И хотя Конор является действующим чемпионом UFC, я знаю, что очень скоро должен состояться бой за пояс временного чемпиона между Тони Фергюсоном и Кевином Ли. Буду с вами откровенен – я только недавно узнал о существовании последнего.

В действительности довольно опрометчиво надеяться, что Конор проведет еще одно выступление до конца этого года, потому что даже когда наши каникулы закончатся, много времени уйдет на организацию и проведение тренировочного лагеря на высоком уровне. Мне трудно представить, что в 2017-м нас ждет еще один бой. Но зная характер Конора, в эту самую минуту я могу получить от него текстовое сообщение о смене курса. Он непредсказуем, и это одно из качеств, которое делает его завораживающим».

Напомним, Бой Мэйвезер – Макгрегор состоялся 27 августа и завершился победой американского боксера техническим нокаутом в десятом раунде.