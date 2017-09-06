Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник1 : 2Динамо СПб
Хоккей  Торпедо2 : 0Локомотив
Хоккей  Динамо Рига1 : 3СКА
Футбол  Крылья Советов1 : 0Тамбов
Хоккей  Спартак3 : 3Йокерит
Футбол  Кубань1 : 0Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тренер Макгрегора: Конор не будет выступать в UFC до конца 2017 года

Источник:  Valetudo.ruКомментарии

Тренер чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора Джон Кавана заявил, что ирландец не будет выступать, как минимум до конца года.

«Если рассуждать о том, что делать дальше, то я должен сказать, что мы взяли паузу после нескольких довольно утомительных месяцев, – приводит слова Каваны valetudo.ru. – Конор улетел на Ибицу, где проходит свадьба его друга.

Я уже много раз говорил, что трилогия с Нейтом Диасом – это то, что лично мне хотелось бы видеть. Эта история должна получить продолжение. И хотя Конор является действующим чемпионом UFC, я знаю, что очень скоро должен состояться бой за пояс временного чемпиона между Тони Фергюсоном и Кевином Ли. Буду с вами откровенен – я только недавно узнал о существовании последнего.

В действительности довольно опрометчиво надеяться, что Конор проведет еще одно выступление до конца этого года, потому что даже когда наши каникулы закончатся, много времени уйдет на организацию и проведение тренировочного лагеря на высоком уровне. Мне трудно представить, что в 2017-м нас ждет еще один бой. Но зная характер Конора, в эту самую минуту я могу получить от него текстовое сообщение о смене курса. Он непредсказуем, и это одно из качеств, которое делает его завораживающим».

Напомним, Бой Мэйвезер – Макгрегор состоялся 27 августа и завершился победой американского боксера техническим нокаутом в десятом раунде.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джодж Форман: Макгрегор нанес хороший удар, но рефери спас МэйвезераБывший чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман прокомментировал победу Флойда Мэйвезера над чемпионом UFC Конором Макгрегором в рамках боксерского поединка.Макгрегор сравнил себя с плененным орангутаномЗвезда ММА ирландец Конор Макгрегор отметился новым необычным твитом.Майк Тайсон: Я уважаю МакгрегораБывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что стал больше уважать чемпиона UFC Конора Макгрегора после боя с чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.Конор Макгрегор: Мне было тяжело продержаться 12 раундов даже на тренировкахЧемпион UFC Конор Макгрегор оставил пост на своей странице в Instagram после поражения от Флойда Мэйвезера в боксерском поединке.Макгрегор не будет выступать в UFC до конца годаЧемпион UFC в легком весе Коннор Макгрегор не будет проводить бои до конца 2017 года, сообщает The Sun. После боксерского поединка с Флойдом Мэйвезером Атлетическая комиссия штата Невада запретила 29-летнему ирландцу участвовать в боях до октября по медицинским показателям.
Футбол
Андрей Будогосский: Некоторые судьи нечестно сдавали нормативы
Футбол
Андрей Будогосский: Судейских ошибок в матчах РФПЛ стало меньше
Футбол
Андрей Будогосский: В эпизоде с голом «Ахмата» сложно понять, пересек мяч линию или нет
Хоккей
«Ак Барс» уступил «Автомобилисту», ведя со счетом 2:0
все новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости