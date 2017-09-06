«Енисей» вырвал ничью в матче с «Кубанью»
В матче 12-го тура первенства ФНЛ «Кубань» сыграла вничью с «Енисеем»
(1:1).
Счет в матче на 49-й минуте открыл полузащитник
краснодарской команды Алексей Гай, под занавес встречи красноярцы отыгрались,
реализовав пенальти на 88-й минуте, отличился нападающий Андрей Козлов.
«Енисей» с 28 очками поднялся на первое место турнирной
таблицы, обойдя «Крылья Советов» по дополнительным показателям, а
«Кубань» расположилась на 12-й строчке, имея в активе 12 очков.
В следующем туре подопечные Дмитрия Аленичева 10 сентября
примут команду «Луч-Энергия», а желто-зеленые в этот же день на выезде сыграют
с «Зенитом-2».
ФНЛ
12-й тур
Матч
Голы
Гай 49 (1:0). Козлов 88 (1:1 - пен.).
Состав
Кубань: Дюпин, Байрыев, Гапон, Клещенко, Марков, Коновалов, Маляров, Алейник (Нурисов, 80), Гай, Обухов, Гогниев (Завезён, 66)
Енисей: Филиппов, Гарбуз (Исаев, 66), Новиков, Мильдзихов (Васильев, 85), Рожков, Фатуллаев, Стеклов (Малоян, 55), Иванов, Камеш, Козлов, Сердеров (Саркисов, 46)
Предупреждения:
Байрыев, 90 - нет
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
06 сентября 20:00, Кубань, Онлайн-трансляция