«Енисей» вырвал ничью в матче с «Кубанью»

В матче 12-го тура первенства ФНЛ «Кубань» сыграла вничью с «Енисеем» (1:1).

Счет в матче на 49-й минуте открыл полузащитник краснодарской команды Алексей Гай, под занавес встречи красноярцы отыгрались, реализовав пенальти на 88-й минуте, отличился нападающий Андрей Козлов.

«Енисей» с 28 очками поднялся на первое место турнирной таблицы, обойдя «Крылья Советов» по дополнительным показателям, а «Кубань» расположилась на 12-й строчке, имея в активе 12 очков.

В следующем туре подопечные Дмитрия Аленичева 10 сентября примут команду «Луч-Энергия», а желто-зеленые в этот же день на выезде сыграют с «Зенитом-2».

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12-й тур