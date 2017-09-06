Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов1 : 0Тамбов
Хоккей  Спартак3 : 4Йокерит
Футбол  Кубань1 : 1Енисей
Хоккей  Торпедо3 : 0Локомотив
Хоккей  Динамо Рига1 : 3СКА
Теннис  Надаль6:1, 6:2, 6:2Рублев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Енисей» вырвал ничью в матче с «Кубанью»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 12-го тура первенства ФНЛ «Кубань» сыграла вничью с «Енисеем» (1:1).

Счет в матче на 49-й минуте открыл полузащитник краснодарской команды Алексей Гай, под занавес встречи красноярцы отыгрались, реализовав пенальти на 88-й минуте, отличился нападающий Андрей Козлов.

«Енисей» с 28 очками поднялся на первое место турнирной таблицы, обойдя «Крылья Советов» по дополнительным показателям, а «Кубань» расположилась на 12-й строчке, имея в активе 12 очков.

В следующем туре подопечные Дмитрия Аленичева 10 сентября примут команду «Луч-Энергия», а желто-зеленые в этот же день на выезде сыграют с «Зенитом-2».

ФНЛ
12-й тур

Матч

Кубань - Енисей - 1:1 (0:0)

Голы

Гай 49 (1:0). Козлов 88 (1:1 - пен.).

Состав

Кубань: Дюпин, Байрыев, Гапон, Клещенко, Марков, Коновалов, Маляров, Алейник (Нурисов, 80), Гай, Обухов, Гогниев (Завезён, 66)

Енисей: Филиппов, Гарбуз (Исаев, 66), Новиков, Мильдзихов (Васильев, 85), Рожков, Фатуллаев, Стеклов (Малоян, 55), Иванов, Камеш, Козлов, Сердеров (Саркисов, 46)

Предупреждения:

Байрыев, 90 - нет

Судья:

Александр Борисов (Россия)

Место и дата

06 сентября 20:00, Кубань, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Сибирь» с минимальным счетом переиграла на выезде «Химки»В матче 12-го тура первенства ФНЛ «Сибирь» на выезде с минимальным счетом обыграла «Химки» (1:0).Андрей Тихонов: Мы попали в психологическую ямуГлавный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов – о победе над «Тамбовом» (1:0) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.Андрей Талалаев: Будем изучать игру «Крыльев», чтобы прогрессироватьГлавный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев – о поражении от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.ФНЛ. 12-й тур. «Спартак-2» обыграл «Олимпиец», «Динамо» (Санкт-Петербург) победило «Шинник» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги.Дмитрий Гунько: Несмотря на тяжелые условия, нам удалось одержать победуГлавный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от победы над «Олимпийцем» (3:1) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.
MMA
Тренер Макгрегора: Конор не будет выступать в UFC до конца 2017 года
Хоккей
Хоккеисты «Торпедо» забросили три безответных шайбы в ворота «Локомотива»
Теннис
Коко Вандевеге победила Каролину Плишкову и вышла в полуфинал US Open
Футбол
Щенников – лучший игрок ЦСКА в августе
все новости
Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости