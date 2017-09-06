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Минское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, обыграв «Сочи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде обыграло «Сочи» со счетом 4:2.

У победителей встречи дубль оформил Джастин Фонтейн и по разу отличились Александр Китаров и Роб Клинкхаммер, а у хозяев льда шайбы забросили Алексей Цветков и Вадим Щегольков.

«Динамо» одержало первую победу в сезоне и с пятью очками занимает 13-е место в Западной конференции, а сочинцы в ней же расположились на четвертой строчке, имея в активе 11 очков.

В следующем матче минский клуб 8 сентября на выезде сыграет с «Торпедо», а подопечные Сергея Зубова 11 сентября встретятся с «Северсталью».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

ХК Сочи - Динамо Мн - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы:

Цветков (Морозов), 2:25 (1:0). Китаров (Коробов, Кулаков), 31:15 (1:1). Фонтэйн (Граньяни, Хауден), 32:06 (1:2). Щегольков (Цветков, Лапенков), 34:09 (2:2). Клинкхаммер 46:51 (2:3). Фонтэйн (Клинкхаммер, Хауден), 51:00 (2:4).

Место и дата

06 сентября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция

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