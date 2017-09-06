Минское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, обыграв «Сочи»

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде обыграло «Сочи» со счетом 4:2.

У победителей встречи дубль оформил Джастин Фонтейн и по разу отличились Александр Китаров и Роб Клинкхаммер, а у хозяев льда шайбы забросили Алексей Цветков и Вадим Щегольков.

«Динамо» одержало первую победу в сезоне и с пятью очками занимает 13-е место в Западной конференции, а сочинцы в ней же расположились на четвертой строчке, имея в активе 11 очков.

В следующем матче минский клуб 8 сентября на выезде сыграет с «Торпедо», а подопечные Сергея Зубова 11 сентября встретятся с «Северсталью».

КХЛ

Регулярный чемпионат