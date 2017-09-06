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Сборная Украины разгромила Израиль и вышла в плей-офф Евробаскета-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче заключительного тура группового этапа Евробаскета-2017 сборная Украины обыграла команду Израиля со счетом 88:64.

Самым результативным игроком встречи стал центровой украинцев Вячеслав Кравцов, в его активе 17 очков.

Украинцы с семью очками заняли четвертое место в группе В, тем самым завоевали путевку в плей-офф турнира. В 1/8 финала Украина сыграет со сборной Словении.

Евробаскет-2017
Групповой этап
Группа В
5-й тур

Матч

Израиль - Украина - 64:88

Место и дата

06 сентября 20:45, Менора Мивтахим Арена, Онлайн-трансляция

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