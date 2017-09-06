Сборная Украины разгромила Израиль и вышла в плей-офф Евробаскета-2017

В матче заключительного тура группового этапа Евробаскета-2017 сборная Украины обыграла команду Израиля со счетом 88:64.

Самым результативным игроком встречи стал центровой украинцев Вячеслав Кравцов, в его активе 17 очков.

Украинцы с семью очками заняли четвертое место в группе В, тем самым завоевали путевку в плей-офф турнира. В 1/8 финала Украина сыграет со сборной Словении.

Евробаскет-2017

Групповой этап

Группа В

5-й тур