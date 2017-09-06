Сборная Украины разгромила Израиль и вышла в плей-офф Евробаскета-2017
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче заключительного тура группового этапа Евробаскета-2017
сборная Украины обыграла команду Израиля со счетом 88:64.
Самым результативным игроком встречи стал центровой
украинцев Вячеслав Кравцов, в его активе 17 очков.
Украинцы с семью очками заняли четвертое место в группе В, тем
самым завоевали путевку в плей-офф турнира. В 1/8 финала Украина сыграет со
сборной Словении.
Евробаскет-2017
Групповой этап
Группа В
5-й тур
Матч
Место и дата
06 сентября 20:45, Менора Мивтахим Арена, Онлайн-трансляция
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