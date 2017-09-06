Рублев проиграл Надалю в матче 1/4 финала US Open
Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале US Open проиграл
первой ракетке мира, испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 1:6, 2:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 39 минут, за это время россиянин
единожды подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один
брейк-пойнт из четырех, а в активе его соперника четыре эйса, три двойных и
семь брейков из 18.
«Советский спорт» вел текстовую
трансляцию этого противостояния.
В полуфинале турнира Надаль сыграет с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Матч
Надаль Р. (Испания) - Рублев А. (Россия) - 6:1, 6:2, 6:2
Место и дата
06 сентября 21:15, , Текстовая трансляция