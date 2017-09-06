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Рублев проиграл Надалю в матче 1/4 финала US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Рублев проиграл Надалю в матче 1/4 финала US Open
Фото: Gettyimages.ru

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале US Open проиграл первой ракетке мира, испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 1:6, 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут, за это время россиянин единожды подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырех, а в активе его соперника четыре эйса, три двойных и семь брейков из 18.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В полуфинале турнира Надаль сыграет с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Матч

Надаль Р. (Испания) - Рублев А. (Россия) - 6:1, 6:2, 6:2

Место и дата

06 сентября 21:15, , Текстовая трансляция

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