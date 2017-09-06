Рублев проиграл Надалю в матче 1/4 финала US Open

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале US Open проиграл первой ракетке мира, испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 1:6, 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут, за это время россиянин единожды подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырех, а в активе его соперника четыре эйса, три двойных и семь брейков из 18.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В полуфинале турнира Надаль сыграет с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал