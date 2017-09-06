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Экс-игрок «Тосно»: Непонятно, почему клуб три года не выходил на меня, чтобы заплатить долг в 21 миллион рублей

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Волгаря» Алексей Бабырь в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о ситуации с долгами «Тосно». 

– Я удивлен, что информация обо мне и «Тосно» всплыла в СМИ, я не обращался ни в какие газеты или интернет-источники. Тот этап моей жизни прошел, я его пережил и хочу забыть. Думаю, мой юрист сможет договориться с клубом, ситуацию мы урегулируем и все будет нормально. В целом, я «Тосно» желаю успехов, чтобы они выступили в сезоне как можно лучше. К клубу у меня претензий нет, только к некоторым людям. При этом мне совершенно непонятно, как в течение трех лет клуб не пытался урегулировать наш конфликт. Я был открыт для переговоров, могли решить эту проблему. Но клуб не хотел со мной связываться, на три года просто забыл про меня и сейчас это вылезло все наружу. Мне самому неприятна эта ситуация. Надо просто ее решить и спокойно разойтись, - сказал Бабырь в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Бывший игрок требует 21 миллион у базового клуба сборной России. В чем суть?

Напомним, 6 сентября в СМИ появилась информация о том, что «Тосно» не выплатило долг трехлетней давности перед своим экс-игроком. При этом, некоторые источники утверждают, что в контракте была подделана подпись Бабыря, хотя игрок ничего не подписывал.

Отметим, в сезоне 2017/18 нападающий сыграл 6 матчей за «Волгарь» в ФНЛ и забил один мяч.  

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