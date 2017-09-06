Олег Смолин: Спортсменов с инвалидностью назначают ответственными за недоказанные грехи России
Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Олег
Смолин заявил, что ПКР выполнил все условия Международного паралимпийского
комитета.
– МПК выставил нашему комитету некоторое количество условий.
ПКР выполнил все, какие мог, -– приводит слова Смолина «Газета.Ru». – Он не мог исполнить требование
восстановления РУСАДА, поскольку это не зависит от комитета, и не смог
выполнить требование признания государством доклада Макларена, так как ПКР —
это не государство.
Когда мы встречались зимой в Бонне с представителями МПК,
нам было сказано, что для российских спортсменов будут выделены дополнительные
квоты. Но сейчас, насколько я понимаю, об этом уже речи не идет. И поэтому
совершенно не факт, что будет реализована заявленная возможность выступать под
нейтральным флагом, потому что на сей момент подавляющее большинство квот уже
распределено. Однако квалификационные соревнования еще продолжаются, и мы не
можем однозначно сказать, смогут ли и в каком количестве российские паратлеты
попасть на Паралимпиаду.
Я продолжаю придерживаться прежнего мнения. Мы имеем
ситуацию с грубейшим нарушением прав человека, ибо спортсменов с инвалидностью
назначают ответственными за недоказанные грехи государства.