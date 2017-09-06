Олег Смолин: Спортсменов с инвалидностью назначают ответственными за недоказанные грехи России

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Олег Смолин заявил, что ПКР выполнил все условия Международного паралимпийского комитета.

– МПК выставил нашему комитету некоторое количество условий. ПКР выполнил все, какие мог, -– приводит слова Смолина «Газета.Ru». – Он не мог исполнить требование восстановления РУСАДА, поскольку это не зависит от комитета, и не смог выполнить требование признания государством доклада Макларена, так как ПКР — это не государство.

Когда мы встречались зимой в Бонне с представителями МПК, нам было сказано, что для российских спортсменов будут выделены дополнительные квоты. Но сейчас, насколько я понимаю, об этом уже речи не идет. И поэтому совершенно не факт, что будет реализована заявленная возможность выступать под нейтральным флагом, потому что на сей момент подавляющее большинство квот уже распределено. Однако квалификационные соревнования еще продолжаются, и мы не можем однозначно сказать, смогут ли и в каком количестве российские паратлеты попасть на Паралимпиаду.

Я продолжаю придерживаться прежнего мнения. Мы имеем ситуацию с грубейшим нарушением прав человека, ибо спортсменов с инвалидностью назначают ответственными за недоказанные грехи государства.