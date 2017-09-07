Евгений Калешин: Не комментирую судейство, это бесполезно

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал ничью с «Енисеем» (1:1) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.

– Матч сложился таким образом, что мы не смогли удержать победу, – приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани». – Но, объективно, у «Енисея» были моменты, которые они могли реализовать. К сожалению, не удалось выиграть сегодняшний матч. Вот весь комментарий.

– Вы согласны с тем, что сегодня мы пропустили гол не из-за действия соперника, а в большей степени из-за собственной ошибки в обороне в своей штрафной площади?

– Мы пропустили с пенальти. Ошибки? Естественно, любой гол – это ошибка. Кто-то ошибся, нарушил правила – судья поставил пенальти.

– Не хочется обращаться к вопросам о судействе, но все же точно такой же эпизод был и в противоположной штрафной с участием Обухова…

– Без комментариев. Я не комментирую судейство, это бесполезно.

– В предыдущем матче «Кубань» уступила со счетом 1:5. Как вы мотивировали игроков перед сегодняшним поединком? Как команда восстанавливалась морально?

– То, что было вчера, уже давно забыто. То, что будет завтра – неизвестно. Надо жить сегодня. Только сегодня можно сделать какую-то разницу, что-то изменить. Команда старалась, сражалась, пыталась добиться результата. Но, к сожалению, не получилось.