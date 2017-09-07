Евгений Калешин: Не комментирую судейство, это бесполезно
Главный тренер «Кубани»
Евгений Калешин прокомментировал ничью с «Енисеем» (1:1) в матче 12-го тура
первенства ФНЛ.
– Матч сложился таким образом, что мы не смогли удержать
победу, – приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани». – Но, объективно,
у «Енисея» были моменты, которые они могли реализовать. К сожалению, не удалось
выиграть сегодняшний матч. Вот весь комментарий.
– Вы согласны с тем,
что сегодня мы пропустили гол не из-за действия соперника, а в большей степени
из-за собственной ошибки в обороне в своей штрафной площади?
– Мы пропустили с пенальти. Ошибки? Естественно, любой гол – это ошибка. Кто-то ошибся, нарушил правила – судья поставил пенальти.
– Не хочется
обращаться к вопросам о судействе, но все же точно такой же эпизод был и в
противоположной штрафной с участием Обухова…
– Без комментариев. Я не комментирую судейство, это бесполезно.
– В предыдущем матче
«Кубань» уступила со счетом 1:5. Как вы мотивировали игроков перед сегодняшним
поединком? Как команда восстанавливалась морально?
– То, что было вчера, уже давно забыто. То, что будет завтра – неизвестно. Надо жить сегодня. Только сегодня можно сделать какую-то разницу, что-то изменить. Команда старалась, сражалась, пыталась добиться результата. Но, к сожалению, не получилось.
Матч
Голы
Гай 49 (1:0). Козлов 88 (1:1 - пен.).
Состав
Кубань: Дюпин, Байрыев, Гапон, Клещенко, Марков, Коновалов, Маляров, Алейник (Нурисов, 80), Гай, Обухов, Гогниев (Завезён, 66)
Енисей: Филиппов, Гарбуз (Исаев, 66), Новиков, Мильдзихов (Васильев, 85), Рожков, Фатуллаев, Стеклов (Малоян, 55), Иванов, Камеш, Козлов, Сердеров (Саркисов, 46)
Предупреждения:
Байрыев, 90 - нет
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
06 сентября 20:00, Кубань, Онлайн-трансляция