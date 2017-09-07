Мирал Самарджич: Над предложением «Анжи» недолго раздумывал

Новичок «Анжи» Мирал Самарджич рассказал о своем переходе в махачкалинскую команду.

– Мирал, ты уже несколько дней в команде. Расскажи, как тебя приняли, какая атмосфера и вообще поделись своими эмоциями в связи с переходом в «Анжи».

– Приняли меня отлично. Видно, что во всем присутствует профессионализм, – приводит слова Самарджича официальный сайт «Анжи». – Тренировки проходят нормально. Я стараюсь выкладываться и показывать себя с лучшей стороны и надеюсь, что результаты будут лучше, чем были.

– С Вадимом Скрипченко удалось уже поговорить?

– Да, мы говорили с главным тренером перед моим переходом в «Анжи». Он сказал, что рассчитывает на меня. У нас с ним сложились хорошие, профессиональные отношения и, как я уже говорил, буду выкладываться на максимуме своих возможностей.

– Над предложением от «Анжи» ты раздумывал недолго.

– Ну, некоторое время ушло, конечно. Я смотрел какой город, какой клуб, какие условия. Меня все интересовало. Потому что у меня ребенок, жена и хотелось, чтобы были нормальные жилищные условия. Про «Анжи» уже много знаю, его историю и в этом плане недолго раздумывал над предложением.

– Ты наверняка ознакомился с турнирной таблицей и увидел, что твоя новая команда находится в аутсайдерах чемпионата.

– Я пришел сюда, чтобы результаты стали лучше. Потому что место, которое «Анжи» занимает, не соответствует потенциалу команды. Думаю, в дальнейших играх мы исправим ситуацию и поднимемся выше по турнирной таблице.