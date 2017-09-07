СМИ: Сборную России по тяжелой атлетике не допустят до ЧМ
Источник: Insidethegames.bizКомментарии
Сборную России по тяжелой атлетике не допустят до участия в чемпионате
мира, сообщает InsideTheGames.
По информации источника, причиной такого решения стали многочисленные
нарушения антидопинговых правил на крупных соревнованиях, включая Олимпийские
игры-2016, которые Россия уже пропустила из-за положительных допинг-проб
спортсменов.
Сообщается, что на чемпионат мира по тяжелой атлетике, который
пройдет в городе Анахайм (США) с 28 ноября по 5 декабря, возможно не пустят еще
несколько стран. Среди них Китай, Казахстан, Белоруссия, Украина, Армения и
Молдавия.
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