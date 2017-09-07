СМИ: Сборную России по тяжелой атлетике не допустят до ЧМ

Сборную России по тяжелой атлетике не допустят до участия в чемпионате мира, сообщает InsideTheGames.

По информации источника, причиной такого решения стали многочисленные нарушения антидопинговых правил на крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры-2016, которые Россия уже пропустила из-за положительных допинг-проб спортсменов.

Сообщается, что на чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет в городе Анахайм (США) с 28 ноября по 5 декабря, возможно не пустят еще несколько стран. Среди них Китай, Казахстан, Белоруссия, Украина, Армения и Молдавия.