Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия- : -Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

СМИ: Сборную России по тяжелой атлетике не допустят до ЧМ

Источник:  Insidethegames.bizКомментарии

Сборную России по тяжелой атлетике не допустят до участия в чемпионате мира, сообщает InsideTheGames.

По информации источника, причиной такого решения стали многочисленные нарушения антидопинговых правил на крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры-2016, которые Россия уже пропустила из-за положительных допинг-проб спортсменов.

Сообщается, что на чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет в городе Анахайм (США) с 28 ноября по 5 декабря, возможно не пустят еще несколько стран. Среди них Китай, Казахстан, Белоруссия, Украина, Армения и Молдавия. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Баскетбол
Сборная Украины разгромила Израиль и вышла в плей-офф Евробаскета-2017
Хоккей
Минское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, обыграв «Сочи»
Футбол
«Енисей» вырвал ничью в матче с «Кубанью»
Хоккей
СКА обыграл рижское «Динамо» и одержал седьмую победу подряд
все новости