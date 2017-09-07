Андрей Рублев: Поединок с Надалем показал на каком уровне я нахожусь
Источник: Официальный сайт US OpenКомментарии
Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал
поражение от Рафаэля Надаля (1:6, 2:6, 2:6) в четвертьфинале US Open.
«Поединок с Надалем показал на каком уровне я нахожусь и над чем мне еще нужно работать, ведь я хочу стать еще сильнее», – приводит слова Рублева пресс-служба US Open.
"This match told me how far I am & how much I need to improve, so now is time to try to be better & become stronger" @AndreyRublev97 #usopen pic.twitter.com/vBXhhxpcXk— US Open Tennis (@usopen) 6 сентября 2017 г.
Матч
Надаль Р. (Испания) - Рублев А. (Россия) - 6:1, 6:2, 6:2
Место и дата
06 сентября 21:15, , Текстовая трансляция
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