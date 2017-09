Андрей Рублев: Поединок с Надалем показал на каком уровне я нахожусь

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля (1:6, 2:6, 2:6) в четвертьфинале US Open.

«Поединок с Надалем показал на каком уровне я нахожусь и над чем мне еще нужно работать, ведь я хочу стать еще сильнее», – приводит слова Рублева пресс-служба US Open.

"This match told me how far I am & how much I need to improve, so now is time to try to be better & become stronger" @AndreyRublev97 #usopen pic.twitter.com/vBXhhxpcXk