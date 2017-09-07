Рафаэль Надаль: Рублев впервые играл в 1/4 финала US Open, поэтому часто ошибался
Источник: ESPNКомментарии
Испанский теннисист Рафаэль Надаль – о победе над
россиянином Андреем Рублевым (6:1, 6:2, 6:2) в четвертьфинале US Open.
«С Андреем получился не плохой матч. Он впервые дошел до
этой стадии турнира, наверное, поэтому так часто ошибался. Чаще, чем обычно.
Это важная победа для меня, я очень счастлив вновь сыграть в полуфинале US Open», - приводит слова Надаля ESPN.
Матч
Надаль Р. (Испания) - Рублев А. (Россия) - 6:1, 6:2, 6:2
Место и дата
06 сентября 21:15, , Текстовая трансляция
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