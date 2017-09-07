Рафаэль Надаль: Рублев впервые играл в 1/4 финала US Open, поэтому часто ошибался

Испанский теннисист Рафаэль Надаль – о победе над россиянином Андреем Рублевым (6:1, 6:2, 6:2) в четвертьфинале US Open.

«С Андреем получился не плохой матч. Он впервые дошел до этой стадии турнира, наверное, поэтому так часто ошибался. Чаще, чем обычно.

Это важная победа для меня, я очень счастлив вновь сыграть в полуфинале US Open», - приводит слова Надаля ESPN.