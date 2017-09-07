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Алексей Кудашов: Недоработки в обороне и недостаточная острота в атаке привели к подобному результату

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов – о поражении от «Торпедо» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Соперника с победой. Что касается игры, недоработки в обороне и недостаточная острота в атаке привели к подобному результату», - приводит слова Кудашова официальный сайт «Торпедо».

Матч

Торпедо - Локомотив - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы:

Лазарев (Даугавиньш, Кундратек), 5:39 (1:0). Баранцев (Даугавиньш), 10:48 (2:0). Даугавиньш (Дугин, Шуленин), 21:55 (3:0).

Место и дата

06 сентября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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