Алексей Кудашов: Недоработки в обороне и недостаточная острота в атаке привели к подобному результату
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов – о поражении от
«Торпедо» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Соперника с победой. Что касается игры, недоработки в обороне и недостаточная острота в атаке привели к подобному результату», - приводит слова Кудашова официальный сайт «Торпедо».
Матч
Торпедо - Локомотив - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Лазарев (Даугавиньш, Кундратек), 5:39 (1:0). Баранцев (Даугавиньш), 10:48 (2:0). Даугавиньш (Дугин, Шуленин), 21:55 (3:0).
Место и дата
06 сентября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
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