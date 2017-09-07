Петерис Скудра: Хорошо, что с третьего раза порадовали своих болельщиков
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра – о победе над «Локомотивом»
(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Хорошо, что с третьего раза порадовали своих болельщиков,
которые здорово нас поддерживали. Очень тщательно разобрали игру с «Динамо»,
где мы действовали очень вяло.
Огромное спасибо ребятам. Были определенные нюансы, особенно в обороне, на которые мы особо тщательно обратили внимание, и ребята молодцы, что за такой короткий срок смогли внести необходимые изменения. Сегодня все сражались, а в нужный момент здорово подтащил Галимов. Поздравляю всех с победой», - приводит слова Скудры официальный сайт «Торпедо».
Матч
Торпедо - Локомотив - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Лазарев (Даугавиньш, Кундратек), 5:39 (1:0). Баранцев (Даугавиньш), 10:48 (2:0). Даугавиньш (Дугин, Шуленин), 21:55 (3:0).
Место и дата
06 сентября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция