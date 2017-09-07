Петерис Скудра: Хорошо, что с третьего раза порадовали своих болельщиков

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра – о победе над «Локомотивом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошо, что с третьего раза порадовали своих болельщиков, которые здорово нас поддерживали. Очень тщательно разобрали игру с «Динамо», где мы действовали очень вяло.

Огромное спасибо ребятам. Были определенные нюансы, особенно в обороне, на которые мы особо тщательно обратили внимание, и ребята молодцы, что за такой короткий срок смогли внести необходимые изменения. Сегодня все сражались, а в нужный момент здорово подтащил Галимов. Поздравляю всех с победой», - приводит слова Скудры официальный сайт «Торпедо».