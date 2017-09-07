Сергей Зубов: В третьем периоде не хватило силенок
Главный тренер «Сочи» Срегей Зубов прокомментировал
поражение от минского «Динамо» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Во-первых, хочется поздравить соперника с победой. Они
сегодня отыграли хорошую игру, где-то перетерпели нас. Нам в третьем периоде,
конечно, не хватило силенок. Хочется отметить нашего вратаря, он держал нас в
игре до третьего периода.
Многие ребята играли до конца, боролись до конца, это также нас радует. У нас есть четыре дня без игр, и мы поработаем над теми компонентами, которые нам должны приносить больше возможностей для взятия ворот», - приводит слова Зубова официальный сайт «Сочи».
Матч
ХК Сочи - Динамо Мн - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Голы:
Цветков (Морозов), 2:25 (1:0). Китаров (Коробов, Кулаков), 31:15 (1:1). Фонтэйн (Граньяни, Хауден), 32:06 (1:2). Щегольков (Цветков, Лапенков), 34:09 (2:2). Клинкхаммер 46:51 (2:3). Фонтэйн (Клинкхаммер, Хауден), 51:00 (2:4).
Место и дата
06 сентября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция