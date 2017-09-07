Сергей Зубов: В третьем периоде не хватило силенок

Главный тренер «Сочи» Срегей Зубов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Во-первых, хочется поздравить соперника с победой. Они сегодня отыграли хорошую игру, где-то перетерпели нас. Нам в третьем периоде, конечно, не хватило силенок. Хочется отметить нашего вратаря, он держал нас в игре до третьего периода.

Многие ребята играли до конца, боролись до конца, это также нас радует. У нас есть четыре дня без игр, и мы поработаем над теми компонентами, которые нам должны приносить больше возможностей для взятия ворот», - приводит слова Зубова официальный сайт «Сочи».