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Горди Дуайер: Мы знали, что играем против очень хорошей команды

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер – о победе над «Сочи» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В первую очередь, безусловно, рад победе, рад за команду. Мы знали, что играли против очень хорошей команды, знали, что они одержали большую победу вчера вечером. Поэтому мы сфокусировались на том, чтобы начать игру сильно, мы хотели играть энергично и быть сильнее, зная, что для соперника это вторая игра за два дня.

В начале мы немного нервничали и получили два удаления за нарушение численного состава в первом периоде, и это обошлось нам дорого. Но затем мы проделали отличную работу в меньшинстве и хорошо поработали индивидуально, создали много моментов в атаке, много бросали, что было хорошо для команды.

В итоге нам удалось забросить несколько отличных шайб. Юнас Энрот был великолепен сегодня и позволил нам оставаться в игре, когда борьба была равной. Рад за него, за его первую победу в КХЛ. Это был отличный вечер для всей команды, для нашего вратаря и для каждого в целом. Мы рады победе», - приводит слова Дуайера пресс-служба «Сочи».

Матч

ХК Сочи - Динамо Мн - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы:

Цветков (Морозов), 2:25 (1:0). Китаров (Коробов, Кулаков), 31:15 (1:1). Фонтэйн (Граньяни, Хауден), 32:06 (1:2). Щегольков (Цветков, Лапенков), 34:09 (2:2 - бол.). Клинкхаммер 46:51 (2:3). Фонтэйн (Клинкхаммер, Хауден), 51:00 (2:4).

Место и дата

06 сентября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция

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