Киз вышла в полуфинал US Open, победив Канепи

Американская теннисистка Мэдисон Киз четвертьфинале US Open победила представительницу Эстонии Кайю Канепи со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 70 минут, за это время американка восемь раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта из восьми, а в активе ее соперницы две двойных ошибки и ни одного брейка.

В полуфинале Киз встретится со своей соотечественницей Коко Вадевеге.

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал