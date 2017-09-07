Киз вышла в полуфинал US Open, победив Канепи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Американская теннисистка Мэдисон Киз четвертьфинале US Open победила
представительницу Эстонии Кайю Канепи со счетом 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 70 минут, за это время американка
восемь раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта из восьми, а в активе
ее соперницы две двойных ошибки и ни одного брейка.
В полуфинале Киз встретится со своей соотечественницей Коко
Вадевеге.
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Матч
Киз М. (США) - Канепи К. (Эстония) - 6:3, 6:3
Место и дата
07 сентября 02:00, , Онлайн-трансляция
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