Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия- : -Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жак Вильнев: В этом году Квят не заслуживает места в команде

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнев раскритиковал российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята.

«Квят неплохо провел дебютный сезон в «Торо Россо», но затем словно наткнулся на невидимую стену. Не знаю, что пошло не так в «Ред Булле», но в психологическом плане у него возникли большие проблемы. Даниил так и не смог адаптироваться в «Ред Булле», а обратный перевод в «Торо Россо» стал для него тяжелым ударом, после которого он до сих пор не оправился.

На руку Квяту играет то, что «Ред Булл» нужен российский гонщик - по политическим и медийным причинам. Очевидно, что в этом году он не заслуживает места в команде и его держат только из-за национальной принадлежности. Но есть и другие российские гонщики, как, например, в Формул-2, которые ждут своей очереди. Думаю, для Квята это самая главная угроза на данный момент», - приводит слова Вильнева Autosport.com.ru.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Порше» может вернуться в «Формулу-1» в качестве поставщика двигателей«Порше» подтвердил заинтересованность в своем возвращении в Формулу-1 в 2021 году в качестве поставщика двигателей.Фелипе Масса: Всегда приятно зарабатывать очки двумя машинамПилот «Уильямс» Фелипе Масса прокомментировал результаты гонки Гран-при Италии, по итогам которой он занял восьмое место.Кими Райкконен: Результат оказался совсем не таким, как мы хотелиПилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты гонки Гран-при Италии, по итогам которой он занял пятое место.Даниил Квят: Даже «Макларены» были быстрее нас сегодняПилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги 13-го этапа чемпионата мира Гран-при Италии в Монце.Макс Ферстаппен: Моя гонка завершилась после трех кругов, но я доволен итогомГонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен подвел итоги 13-го этапа Гран-при Италии в Монце. 19-летний голландец финишировал на десятом месте.
Теннис
Рублев проиграл Надалю в матче 1/4 финала US Open
Баскетбол
Сборная Украины разгромила Израиль и вышла в плей-офф Евробаскета-2017
Хоккей
Минское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, обыграв «Сочи»
Футбол
«Енисей» вырвал ничью в матче с «Кубанью»
все новости
Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости