Жак Вильнев: В этом году Квят не заслуживает места в команде

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнев раскритиковал российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята.

«Квят неплохо провел дебютный сезон в «Торо Россо», но затем словно наткнулся на невидимую стену. Не знаю, что пошло не так в «Ред Булле», но в психологическом плане у него возникли большие проблемы. Даниил так и не смог адаптироваться в «Ред Булле», а обратный перевод в «Торо Россо» стал для него тяжелым ударом, после которого он до сих пор не оправился.

На руку Квяту играет то, что «Ред Булл» нужен российский гонщик - по политическим и медийным причинам. Очевидно, что в этом году он не заслуживает места в команде и его держат только из-за национальной принадлежности. Но есть и другие российские гонщики, как, например, в Формул-2, которые ждут своей очереди. Думаю, для Квята это самая главная угроза на данный момент», - приводит слова Вильнева Autosport.com.ru.