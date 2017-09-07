Дмитрий Аленичев: Мы заслужили ничью с «Кубанью»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев – о ничье с «Кубанью» (1:1) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.

«В первом тайме обе команды осторожничали, вот он и получился скучным, – приводит слова Аленичева «Матч ТВ». – Вторая половина встречи стала полной противоположностью первой.

К сожалению, мы пропустили первыми. Я очень рад, что ребята не растерялись, не стали паниковать, а только усилили свое преимущество на поле и начали играть так, как это может «Енисей». За эти старания нас отблагодарил футбол. Мы заслужили эту ничью. Создали кучу моментов.

Хотя не могу не отметить вратаря «Кубани» Юрия Дюпина. Голкипер в этой встрече поймал кураж. Ничего страшного не произошло. Мы знали, что приезжаем к сильному сопернику. Никакой недооценки «Кубани» не было. Несмотря на ничейный результат, я доволен действиями своих игроков.