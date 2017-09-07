Дмитрий Аленичев: Мы заслужили ничью с «Кубанью»
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев – о ничье с «Кубанью»
(1:1) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.
«В первом тайме обе команды осторожничали, вот он и
получился скучным, – приводит слова Аленичева «Матч ТВ». – Вторая половина
встречи стала полной противоположностью первой.
К сожалению, мы
пропустили первыми. Я очень рад, что ребята не растерялись, не стали
паниковать, а только усилили свое преимущество на поле и начали играть так, как
это может «Енисей». За эти старания нас отблагодарил футбол. Мы заслужили эту
ничью. Создали кучу моментов.
Хотя не могу не отметить вратаря «Кубани» Юрия Дюпина. Голкипер в этой встрече поймал кураж. Ничего страшного не произошло. Мы знали, что приезжаем к сильному сопернику. Никакой недооценки «Кубани» не было. Несмотря на ничейный результат, я доволен действиями своих игроков.
Матч
Голы
Гай 49 (1:0). Козлов 88 (1:1 - пен.).
Состав
Кубань: Дюпин, Байрыев, Гапон, Клещенко, Марков, Коновалов, Маляров, Алейник (Нурисов, 80), Гай, Обухов, Гогниев (Завезён, 66)
Енисей: Филиппов, Гарбуз (Исаев, 66), Новиков, Мильдзихов (Васильев, 85), Рожков, Фатуллаев, Стеклов (Малоян, 55), Иванов, Камеш, Козлов, Сердеров (Саркисов, 46)
Предупреждения:
Байрыев, 90 - нет
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
06 сентября 20:00, Кубань, Онлайн-трансляция