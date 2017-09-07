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Дмитрий Аленичев: Мы заслужили ничью с «Кубанью»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев – о ничье с «Кубанью» (1:1) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.

«В первом тайме обе команды осторожничали, вот он и получился скучным, – приводит слова Аленичева «Матч ТВ». – Вторая половина встречи стала полной противоположностью первой.

 К сожалению, мы пропустили первыми. Я очень рад, что ребята не растерялись, не стали паниковать, а только усилили свое преимущество на поле и начали играть так, как это может «Енисей». За эти старания нас отблагодарил футбол. Мы заслужили эту ничью. Создали кучу моментов.

Хотя не могу не отметить вратаря «Кубани» Юрия Дюпина. Голкипер в этой встрече поймал кураж. Ничего страшного не произошло. Мы знали, что приезжаем к сильному сопернику. Никакой недооценки «Кубани» не было. Несмотря на ничейный результат, я доволен действиями своих игроков.

Матч

Кубань - Енисей - 1:1 (0:0)

Голы

Гай 49 (1:0). Козлов 88 (1:1 - пен.).

Состав

Кубань: Дюпин, Байрыев, Гапон, Клещенко, Марков, Коновалов, Маляров, Алейник (Нурисов, 80), Гай, Обухов, Гогниев (Завезён, 66)

Енисей: Филиппов, Гарбуз (Исаев, 66), Новиков, Мильдзихов (Васильев, 85), Рожков, Фатуллаев, Стеклов (Малоян, 55), Иванов, Камеш, Козлов, Сердеров (Саркисов, 46)

Предупреждения:

Байрыев, 90 - нет

Судья:

Александр Борисов (Россия)

Место и дата

06 сентября 20:00, Кубань, Онлайн-трансляция

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