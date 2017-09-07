Дель Потро обыграл Федерера и вышел в полуфинал US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро четвертьфинале US Open победил швейцарца Рожера Федерера со счетом 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4.
Встреча продолжалась почти два часа, дель Потро совершил 12 эйсов и смог реализовать три брейк-поинта. Федерер подал на вылет 17 раз и допустил 5 двойных ошибок.
В полуфинале турнира дель Потро встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который победил россиянина Андрея Рублева.
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Матч
Федерер Р. (Швейцария) - Дель Потро Х. (Аргентина) - 5:7, 6:3, 6:7, 4:6
Место и дата
07 сентября 03:30, , Онлайн-трансляция
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