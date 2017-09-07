Дель Потро обыграл Федерера и вышел в полуфинал US Open

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро четвертьфинале US Open победил швейцарца Рожера Федерера со счетом 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4.

Встреча продолжалась почти два часа, дель Потро совершил 12 эйсов и смог реализовать три брейк-поинта. Федерер подал на вылет 17 раз и допустил 5 двойных ошибок.

В полуфинале турнира дель Потро встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который победил россиянина Андрея Рублева.

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал