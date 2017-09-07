Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия- : -Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дель Потро обыграл Федерера и вышел в полуфинал US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро четвертьфинале US Open победил швейцарца Рожера Федерера со счетом 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4.

Встреча продолжалась почти два часа, дель Потро совершил 12 эйсов и смог реализовать три брейк-поинта. Федерер подал на вылет 17 раз и допустил 5 двойных ошибок.

В полуфинале турнира дель Потро встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который победил россиянина Андрея Рублева.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Матч

Федерер Р. (Швейцария) - Дель Потро Х. (Аргентина) - 5:7, 6:3, 6:7, 4:6

Место и дата

07 сентября 03:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Киз вышла в полуфинал US Open, победив КанепиАмериканская теннисистка Мэдисон Киз четвертьфинале US Open победила представительницу Эстонии Кайю Канепи со счетом 6:3, 6:3.Рафаэль Надаль: Рублев впервые играл в 1/4 финала US Open, поэтому часто ошибалсяИспанский теннисист Рафаэль Надаль – о победе над россиянином Андреем Рублевым (6:1, 6:2, 6:2) в четвертьфинале US Open.Андрей Рублев: Поединок с Надалем показал на каком уровне я нахожусьРоссийский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля (1:6, 2:6, 2:6) в четвертьфинале US Open.А Рубль все равно золотой! Рублев уступил Надалю, но провел супертурнирА Рубль все равно золотой! Рублев уступил Надалю, но провел супертурнирВ среду в Нью-Йорке 19-летний россиянин уступил первой ракетке мира Рафаэлю Надалю.Рублев проиграл Надалю в матче 1/4 финала US OpenРублев проиграл Надалю в матче 1/4 финала US OpenРоссийский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале US Open проиграл первой ракетке мира, испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 1:6, 2:6, 2:6.
Футбол
Евгений Калешин: Не комментирую судейство, это бесполезно
Бокс
Немец Хук толкнул украинца Усика и оскорбил его по-русски
Теннис
Рублев проиграл Надалю в матче 1/4 финала US Open
Баскетбол
Сборная Украины разгромила Израиль и вышла в плей-офф Евробаскета-2017
все новости
Хуан-Мартин Дель Потро
Хуан-Мартин Дель Потровсе новости
Роджер Федерер
Роджер Федерервсе новости
US Open
US Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости