Глава ВЭБ: Подавать ЦСКА или нет - дело Гинера

Глава ВЭБ Сергей Горьков прокомментировал слухи о том, что владелец ЦСКА Евгений Гинер может продать клуб.



«О том, что Гинер может продать клуб, я слышал из СМИ. Это дело владельца ЦСКА. Мы только являемся кредитором стадиона. Сейчас у ЦСКА начальная стадия погашения кредита по стадиону. Финансирование проекта завершилось в конце прошлого года. Сейчас грейс-период, предполагалось, что в этом году ЦСКА не должен был гасить кредиты, есть только незначительная сумма к погашению. Основные платежи будут позже. Это было сделано специально, чтобы ЦСКА мог «разогнать» стадион. Пока задача не погашать кредит, а привлечь больше болельщиков. Процесс нейминга арены завершен не полностью, но фактически он заканчивается. Процесс идет. Думаю, что это произойдет в октябре, может быть, к концу октября — началу ноября», — приводит слова Горькова ТАСС.