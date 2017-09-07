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Владимир Абрамов: С большей вероятностью «Зенит» станет чемпионом

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Футбольный агент Владимир Абрамов выразил мнение, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство в РФПЛ.

«Зенит» с очень большой вероятностью станет чемпионом. Очень жалко «Рубин». Предполагалось, что они проявят больше прыти на трансферном рынке. Очень много классных игроков продано. Хотя три месяца назад говорили, что будут серьезные финансовые вливания.

У «Локомотива» нет денег. Они хотели взять Дзюбу, но нет у них средств, чтобы содержать такого футболиста. «Спартак», который все время потряхивал кошельком набитым нефтедолларами, покупает всего одного игрока, хотя минимум надо было трех-четырех.

Все предполагали, что будут колоссальные проблемы у «Ростова». Уж кто-то, а «Ростов» наконец-то ляжет. И с деньгами у них были проблемы всегда, и тренер ушел, и с административной организацией не все гладко. Пришел новый тренер, ослабевший состав. Результаты должны были быть такие же, как сейчас у «Спартака». А все наоборот. А кто собственно играет? Самый молодой из игроков – Тимофей Калачев, которому 37-й год пошел. Для многих стало сюрпризом, почему так хорошо играет «Ростов». В том числе и для меня. Их успешность невозможно объяснить деньгами. Многие футболисты ушли из команды за бесценок. Это напоминает фильм «Человек, который изменил все».

Положительный момент еще и с ЦСКА. Команда, у которой нет денег, они никого не купили. Вдруг неожиданно прошли в групповой этап Лиги Чемпионов и заработали от 12-ти до 15-ти миллионов евро. Эти деньги им позарез нужны, потому что есть серьезные финансовые проблемы. При этом ЦСКА играет в достаточно неплохой футбол. Команда показала, что она конкурентоспособна на уровне Лиги Чемпионов», - цитирует Абрамова «Спорт день за днем».

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