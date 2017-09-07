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Джейми Варди: Мне мало одно медали АПЛ

Источник:  Goal.comКомментарии

Нападающий «Лестера» Джейми Варди заявил, что хочет выигрывать как можно больше трофеев.

«Я очень жажду больших побед, не хочу остаться всего лишь с одной медалью АПЛ, мой шкаф тогда будет совсем пуст. Пока у меня соглашение с «Лестером», но кто знает, что будет дальше?

Мне предлагал контракт «Арсенал», я отказался. Но если мне будут еще поступать предложения, то я рассмотрю их очень тщательно.

Причина отказа была в том, что перевозить свою семью из нового дома было бы неразумно. Так что нет», - цитирует Варди Goal.

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