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Александр Зотов: Надеюсь, «Динамо» победит в принципиальной битве с «Зенитом»

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Александр Зотов поделился ожиданиями от предстоящего матча девятого тура РФПЛ против «Зенита».

«Зенит» по праву занимает первую строчку в турнирной таблице и считается первым претендентом на чемпионство, команда в этом сезоне выглядит мощно. Пришел новый тренер, пригласили ряд сильных футболистов, команда сильно изменилась. Если сравнивать с той, что была в минувшем сезоне, то нынешняя действует куда более агрессивно.

Знаю, что «Зенит» для «Динамо» последние два десятилетия – это крайне принципиальный соперник. У болельщиков особые отношения, естественно, проникаются значимостью матчей и футболисты. На старте сезона у «Динамо» уже было историческое дерби со «Спартаком», тогда дело закончилось ничьей. Надеюсь, теперь в принципиальной битве удастся одержать победу. В любом случае ожидаю очень интересный матч при заполненных трибунах. Хотелось бы призвать наших болельщиков прийти на «Арену Химки» в воскресенье. Будет жарко!» — приводит слова Зотова официальный сайт «Динамо».

Матч

Динамо - Зенит

Место и дата

10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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