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Александр Кожевников: Один гол в трех матчах - модель моего друга Аболса

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал перестановки в исключенном из КХЛ новокузнецком «Металлурге».

«Весной Новокузнецку нужно было спасать свое место в КХЛ, принимать единственно правильные решения. Вместо этого состоялось назначение неопытного тренерского штаба из украинской лиги. Наверное, это стало последней каплей. Мне намного более интересны не эти отставки, а будущее «Металлурга». Нужно сделать все возможное, чтобы новокузнецкую школу не потерять.

Являюсь сторонником сокращения в КХЛ — нам надо повышать уровень Лиги, увеличивать конкуренцию среди игроков. Что касается Востока, то там сейчас в подвале «Адмирал» и «Лада». Дежурное, предпоследнее место Тольятти в конференции просто угнетает. Команда из семи матчей пять провела дома, в родных стенах потерпев четыре поражения и умудрившись забить «Трактору», «Амуру» и «Куньлуню» в сумме лишь один гол. Вот такая домашняя модель моего большого друга, тренера Аболса. Любовь Тольятти к никогда и ничего не выигрывавшему тренеру из Латвии — главная загадка во всем мировом хоккее. Клуб завалил весь прошлый сезон, заваливает старт сезона нынешнего — а уважаемому мэру города, похоже, подсовывают бумажку со странным текстом: мол, после недавнего поражения от «Магнитки» — 4:5 все болельщики были в восторге от команды Аболса. Тольятти — большой хоккейный регион. Поэтому те, кто подставил мэра с «клюквой» про почётное поражение от «Магнитки», которую после летней распродажи обыгрывают все, кому не лень, очень далеки от хоккея. Наверное, именно поэтому они выгоняют великого чемпиона Светлова и делают ставку на Аболса с его вечным предпоследним местом. Абсурд!

Тольятти идет печальной дорогой Новокузнецка, повторяя одну и ту же тренерскую ошибку. На рынке много качественных специалистов — Канарейкин, тот же Светлов, Квартальнов и так далее. Так в чем дело, зачем на ровном месте подставлять и клуб, и болельщиков, и регион? В Тольятти могут сколько угодно спорить со мной, писать послания, но это уже не смешно — все уже написано в таблице», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

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