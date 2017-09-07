Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия- : -Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Никитин: От ротации в ЦСКА никуда не деться

Источник:  ИзвестияКомментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал старт сезона для своей команды.

«Пока рано быть довольным результатами и качеством игры команды. Ищем игру и оптимальные сочетания. Ребята притираются. Поэтому про начало сезона можно сказать кратко: что ждали, то и имеем. Ротацию мы станем и дальше проводить, но уже не в таких масштабах, как сейчас. У нас очень тяжелый календарь, включающий в себя игры национальных сборных, в которые от ЦСКА очень много кандидатов. Нагрузка будет приличной. Игроки должны показать свои лучшие качества в национальных командах, тем более в нынешний олимпийский сезон. Но и в ЦСКА никто с них не снимал высоких задач. Мы являемся заложниками этих обстоятельств, от ротации в ходе регулярного чемпионата некуда будет деться даже в тот период, когда хоккеисты притрутся друг к другу, и мы найдём оптимальные сочетания.

Мы и раньше не зацикливались на победе в регулярном чемпионате. Зависимости от желания выиграть Кубок континента никогда не было. Планомерно готовимся к плей-офф. Не исключаем задачи победить в «регулярке», но акцента в эту сторону нет.

После ухода из штаба «Авангарда» была и есть работа в штабе сборной. Затем образовалась наша связка с Квартальновым. Мы очень продуктивно вместе потрудились и в «Сибири», и в ЦСКА. За три года работы в структуре «армейцев» было несколько возможностей уйти на работу главным тренером. Оставался в ЦСКА. Год назад звали в «Авангард» и «Сибирь», но у меня были обязательства перед ЦСКА. Не только контрактные. Еще была и осталась досада от того, что так и не смогли завоевать кубок Гагарина. У нас есть амбиции это исправить и выиграть трофей в этом сезоне.

Я работаю в сборной России и однозначно буду выезжать в ее расположение. Про Олимпийские игры даже говорить не надо — от работы на турнире такого уровня ни один тренер не откажется. Конечно, если меня возьмут в национальную команду в Корею, я поеду с ней», — цитируют Никитина «Известия».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Рядом с Ваней даже подлецы становились лучше…» Интервью отца Ивана Ткаченко«Рядом с Ваней даже подлецы становились лучше…» Интервью отца Ивана Ткаченко7 сентября 2011 года – самая черная дата в истории российского хоккея.Сергей Зубов: В третьем периоде не хватило силенокГлавный тренер «Сочи» Срегей Зубов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Петерис Скудра: Хорошо, что с третьего раза порадовали своих болельщиковГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра – о победе над «Локомотивом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Алексей Кудашов: Недоработки в обороне и недостаточная острота в атаке привели к подобному результатуГлавный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов – о поражении от «Торпедо» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Невероятные показатели СКА в Риге: вам будет страшно, даже если вы из ЦСКАНевероятные показатели СКА в Риге: вам будет страшно, даже если вы из ЦСКААрмейцы выиграли седьмой раз подряд даже без помощи первого звена.
Футбол
Евгений Калешин: Не комментирую судейство, это бесполезно
Бокс
Немец Хук толкнул украинца Усика и оскорбил его по-русски
Теннис
Рублев проиграл Надалю в матче 1/4 финала US Open
Баскетбол
Сборная Украины разгромила Израиль и вышла в плей-офф Евробаскета-2017
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Игорь Никитин
Игорь Никитинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости