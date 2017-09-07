Джо Пранти: Сборная России показала свои слабые стороны в матче с Латвией

Главный тренер сборной Великобритании Джо Пранти поделился ожиданиями от матча со сборной России на Еврообаскете.



«Матч с Россией станет для нас заключительным на турнире, и мы хотим провести его как можно лучше, как говорят в спорте, хлопнуть дверью. Мы очень уважаем вашу команду, в которой есть такие сильные игроки, как Мозгов, Швед и Воронцевич, но думаю, что у нас есть шанс на победу. Россия неудачно сыграла с Латвией, показав свои слабые стороны. Мы постараемся ими воспользоваться, внимательно изучив все аспекты игры вашей сборной», – цитируют Пранти «Известия».