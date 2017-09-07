Джо Пранти: Сборная России показала свои слабые стороны в матче с Латвией
Источник: «Известия»Комментарии
Главный тренер сборной Великобритании Джо Пранти поделился
ожиданиями от матча со сборной России на Еврообаскете.
«Матч с Россией станет для нас заключительным на турнире, и мы хотим провести его как можно лучше, как говорят в спорте, хлопнуть дверью. Мы очень уважаем вашу команду, в которой есть такие сильные игроки, как Мозгов, Швед и Воронцевич, но думаю, что у нас есть шанс на победу. Россия неудачно сыграла с Латвией, показав свои слабые стороны. Мы постараемся ими воспользоваться, внимательно изучив все аспекты игры вашей сборной», – цитируют Пранти «Известия».
Матч
Место и дата
07 сентября 14:30, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция
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