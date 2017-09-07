Жозе Надсон: Очень рад вернуться в Самару
Защитник «Крыльев Советов» Жозе Надсон прокомментировал
победу над «Тамбовом» в двенадцатом туре ФНЛ и поделился эмоциями от
возвращения на поле после трехмесячной паузы.
- Жозе, какие эмоции у вас сейчас?
- Я очень счастлив, что я вернулся в Самару. Счастье и то, что мы смогли выиграть в очень сложной игре, - цитирует Надсона Rusfootball.Info - Особенно сложной она оказалась для меня, поскольку я три месяца не играл. Очень важно, что команда у нас единая, мы боремся вместе и выигрываем.
- Ранее вы уже играли в ФНЛ. Как вам ваш сегодняшний соперник?
- «Тамбов» - команда, которая хорошо контролирует мяч, но я думаю, что им сегодня не удалось создать опасных моментов.
Матч
Крылья Советов - Тамбов - 1:0 (1:0)
Голы
Ятченко 12 (1:0 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Надсон, Ятченко, Гаджибеков (Гоцук, 87), Таранов, Чочиев (Башкиров, 69), Зинков, Мияилович, Самодин (Кленкин, 74), Корниленко (Ткачук, 58), Алиев
Тамбов: Вавилин, Быстров (Чернышов, 75), Шляков, Овсиенко, Горбатюк, Рыбин, Мурнин (Скворцов, 53), Кашчелан, Трусевич, Часовских (Рыжков, 60), Кухарчук (Шевчук, 68)
Предупреждения:
Гаджибеков, 26; Конюхов, 90 - Овсиенко, 45
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
06 сентября 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция