Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия- : -Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Надсон: Очень рад вернуться в Самару

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Защитник «Крыльев Советов» Жозе Надсон прокомментировал победу над «Тамбовом» в двенадцатом туре ФНЛ и поделился эмоциями от возвращения на поле после трехмесячной паузы.

- Жозе, какие эмоции у вас сейчас?
- Я очень счастлив, что я вернулся в Самару. Счастье и то, что мы смогли выиграть в очень сложной игре, - цитирует Надсона Rusfootball.Info - Особенно сложной она оказалась для меня, поскольку я три месяца не играл. Очень важно, что команда у нас единая, мы боремся вместе и выигрываем.

- Ранее вы уже играли в ФНЛ. Как вам ваш сегодняшний соперник?
- «Тамбов» - команда, которая хорошо контролирует мяч, но я думаю, что им сегодня не удалось создать опасных моментов.

Матч

Крылья Советов - Тамбов - 1:0 (1:0)

Голы

Ятченко 12 (1:0 - пен.).

Состав

Крылья Советов: Конюхов, Надсон, Ятченко, Гаджибеков (Гоцук, 87), Таранов, Чочиев (Башкиров, 69), Зинков, Мияилович, Самодин (Кленкин, 74), Корниленко (Ткачук, 58), Алиев

Тамбов: Вавилин, Быстров (Чернышов, 75), Шляков, Овсиенко, Горбатюк, Рыбин, Мурнин (Скворцов, 53), Кашчелан, Трусевич, Часовских (Рыжков, 60), Кухарчук (Шевчук, 68)

Предупреждения:

Гаджибеков, 26; Конюхов, 90 - Овсиенко, 45

Судья:

Юрий Апонасенко (Россия)

Место и дата

06 сентября 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Аленичев: Мы заслужили ничью с «Кубанью»Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев – о ничье с «Кубанью» (1:1) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.Евгений Калешин: Не комментирую судейство, это бесполезноГлавный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал ничью с «Енисеем» (1:1) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.Бывший игрок требует 21 миллион у базового клуба сборной России. В чем суть?Бывший игрок требует 21 миллион у базового клуба сборной России. В чем суть?Нападающий Алексей Бабырь сыграл за «Тосно» всего две игры в ФНЛ, а теперь судится с клубом премьер-лиги.«Енисей» вырвал ничью в матче с «Кубанью»В матче 12-го тура первенства ФНЛ «Кубань» сыграла вничью с «Енисеем» (1:1).«Сибирь» с минимальным счетом переиграла на выезде «Химки»В матче 12-го тура первенства ФНЛ «Сибирь» на выезде с минимальным счетом обыграла «Химки» (1:0).
Футбол
Евгений Калешин: Не комментирую судейство, это бесполезно
Бокс
Немец Хук толкнул украинца Усика и оскорбил его по-русски
Теннис
Рублев проиграл Надалю в матче 1/4 финала US Open
Баскетбол
Сборная Украины разгромила Израиль и вышла в плей-офф Евробаскета-2017
все новости
Тамбов
Тамбовкалендарьстатистика
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости