Жозе Надсон: Очень рад вернуться в Самару

Защитник «Крыльев Советов» Жозе Надсон прокомментировал победу над «Тамбовом» в двенадцатом туре ФНЛ и поделился эмоциями от возвращения на поле после трехмесячной паузы.



- Жозе, какие эмоции у вас сейчас?

- Я очень счастлив, что я вернулся в Самару. Счастье и то, что мы смогли выиграть в очень сложной игре, - цитирует Надсона Rusfootball.Info - Особенно сложной она оказалась для меня, поскольку я три месяца не играл. Очень важно, что команда у нас единая, мы боремся вместе и выигрываем.



- Ранее вы уже играли в ФНЛ. Как вам ваш сегодняшний соперник?

- «Тамбов» - команда, которая хорошо контролирует мяч, но я думаю, что им сегодня не удалось создать опасных моментов.