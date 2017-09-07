Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия- : -Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Петров: Информации от IWF об отстранении сборной России мы не получали

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Помощник президента Федерации тяжелой атлетики России по медицинскому сопровождению и антидопинговым вопросам Александр Петров прокомментировал информацию о том, что сборная России не будет допущена к участию в чемпионате мира в Анахайме из-за допинговых нарушений.

«Пока официальной информации от международной федерации мы не получали, узнали эту информацию из СМИ. Сейчас работает комиссия, которая должна доложить о результатах работы 30 сентября на исполкоме. Откуда эта информация появилась, нам пока неизвестно», — цитирует Петрова «Р-Спорт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Президент ФТАР: Информация об отстранении сборной? Кому-то интересно создать скандалЧлен исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал информацию о том, что сборную России не допустят до чемпионата мира в США.Николай Колесников: Десять штангисток начали подготовку к чемпионату мираГлавный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников заявил, что десять спортсменок уже начали подготовку к чемпионату мира.Российские тяжелоатлеты победили в медальном зачете на ЧЕ в СплитеРоссийские тяжелоатлеты заняли первое место в медальном зачете завершившегося сегодня в хорватском Сплите чемпионата Европы.Оглашен состав сборной России на чемпионат Европы в СплитеТренерский штаб сборной России по тяжелой атлетике определил состав команды на чемпионат Европы среди мужчин и женщин.Министерство спорта отклонило кандидатуру Кузнецова на пост тренера сборной России по тяжелой атлетикеВ Министерстве спорта Российской Федерации состоялось заседание Экспертного совета по вопросам контроля за реализацией целевых комплексных программ подготовки к Олимпийским играм спортивных сборных команд Российской Федерации по летним видам спорта.
Тяжелая атлетика
Александр Петров: Информации от IWF об отстранении сборной России мы не получали
Футбол
Александр Зотов: Надеюсь, «Динамо» победит в принципиальной битве с «Зенитом»
Футбол
Глава ВЭБ: Подавать ЦСКА или нет – дело Гинера
Теннис
Дель Потро обыграл Федерера и вышел в полуфинал US Open
все новости
Чемпионат мира по тяжелой атлетике
Чемпионат мира по тяжелой атлетике
Сборная России по тяжелой атлетике
Сборная России по тяжелой атлетике