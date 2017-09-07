Александр Петров: Информации от IWF об отстранении сборной России мы не получали
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Помощник президента Федерации тяжелой атлетики России по медицинскому сопровождению и антидопинговым вопросам Александр Петров прокомментировал информацию о том, что сборная России не будет допущена к участию в чемпионате мира в Анахайме из-за допинговых нарушений.
«Пока официальной информации от международной федерации мы не получали, узнали эту информацию из СМИ. Сейчас работает комиссия, которая должна доложить о результатах работы 30 сентября на исполкоме. Откуда эта информация появилась, нам пока неизвестно», — цитирует Петрова «Р-Спорт».
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