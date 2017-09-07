Марсело: Под руководством Тите сборная Бразилии вернется на вершину

Защитник сборной Бразилии Марсело выразил уверенность, что под руководством Тите национальная команда сможет достичь необходимых высот.

«У меня есть последняя миссия в футболе. Бразилия возвращается на чемпионат мира. Запишите это. С тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину», — цитирует Марсело официальный твиттер ЧМ-2018.

"Запишите это. Бразилия вернется на вершину" 🇧🇷👏

А как вы думаете, выиграет ли Бразилия #ЧМ2018? pic.twitter.com/GQgY8UHTcZ — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 7 сентября 2017 г.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.