Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия- : -Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марсело: Под руководством Тите сборная Бразилии вернется на вершину

Комментарии

Защитник сборной Бразилии Марсело выразил уверенность, что под руководством Тите национальная команда  сможет достичь необходимых высот.

 «У меня есть последняя миссия в футболе. Бразилия возвращается на чемпионат мира. Запишите это. С тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину», — цитирует Марсело официальный твиттер ЧМ-2018.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бабаян отправлен в отставку с поста главного тренера сборной УзбекистанаГлавный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян отстранен от должности после того, как национальная команда потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России.Герои Саудовской Аравии. Команда ван Марвейка вышла на мундиальГерои Саудовской Аравии. Команда ван Марвейка вышла на мундиаль«Советский спорт» разбирает очередного участника чемпионата мира.Испания всех рвет, Украина сохраняет шансы. Отбор к ЧМ-2018 все интереснееИспания всех рвет, Украина сохраняет шансы. Отбор к ЧМ-2018 все интереснее«Советский спорт» – о матчах отборочного раунда ЧМ-2018, прошедших накануне в европейской зоне.Тарас Степаненко: После первого гола исландцев мы полностью посыпалисьПолузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал поражение от Исландии (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира-2018 года.Аргентина и Чили близки к провалу, Перу – к России. Интриги отбора на ЧМ-2018Аргентина и Чили близки к провалу, Перу – к России. Интриги отбора на ЧМ-2018Чили терпит поражение от Боливии, Аргентина играет вничью с Венесуэлой, Перу добивает Эквадор – что нужно знать о матчах в Южной Америке.
Тяжелая атлетика
Александр Петров: Информации от IWF об отстранении сборной России мы не получали
Футбол
Александр Зотов: Надеюсь, «Динамо» победит в принципиальной битве с «Зенитом»
Футбол
Глава ВЭБ: Подавать ЦСКА или нет – дело Гинера
Теннис
Дель Потро обыграл Федерера и вышел в полуфинал US Open
все новости
Бразилия
Бразилиякалендарьстатистика
Марсело
Марселовсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости