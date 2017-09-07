Президент ФТАР: Информация об отстранении сборной? Кому-то интересно создать скандал

Член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал информацию о том, что сборную России не допустят до чемпионата мира в США.

«Кому-то интересно создать скандал, пустить эту информацию на ровном месте. Такие решения об отстранении принимает или исполком, или конгресс. Следующий исполком 30 сентября состоится, я являюсь членом исполкома и участвую в принятии решений

Никаких (дополнительных) требований к нам никто не выдвигал по антидопингу, борьба с допингом у нас ведется, всех нарушивших антидопинговые правила мы отстранили», – приводит «Р-Спорт» слова Агапитова.

Напомним, портал insidethegames.biz сообщил, что сборную России в числе девяти сборных отстранят от чемпионата мира из-за многочисленных допинговых нарушений.

Добавим, что российские тяжелоатлеты не выступали на Олимпийских играх.