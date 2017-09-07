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Александр Ширко: Игра «Спартака» в обороне оставляет желать лучшего

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко поделился ожиданиями от выступления московского клуба в Лиге чемпионов.

- Считанные дни остаются до старта Лиги чемпионов. Каковы, на ваш взгляд, здесь шансы спартаковцев, неуверенно начавших этот сезон в чемпионате страны?
- Ответ - уже в вашем вопросе. Команда неуверенно начала, очень много пропускает, - приводит слова Ширко Rusfootball.info - Оптимизма, наверное, это не добавляет никому. Ни болельщикам, ни руководству, ни тренерскому штабу.

- Почему команда, которая еще в мае выдавала на гора, сегодня упускает победы? Что, по-вашему, происходит со «Спартаком»?
- Первое — сейчас очень плохо играет защита: очень много команда пропускает. Второе — очень часто ребята не могут реализовать свои моменты, хотя в прошлом сезоне это удавалось. Многое матчи, наоборот, выигрывали в концовке матча, дожимали соперника. Где-то и везение было, где-то и хорошо действовали лидеры. Все получалось. Сейчас не получается, что-то в игре команды расстроилось... В первую очередь, конечно, даже если бы и реализовывали эти моменты, то все равно игра в обороне оставляет лучшего, слишком много «Спартаку» забивают... Когда очень много пропускаешь, тяжело забить больше, чувствуется неуверенность.

- Чем это может быть вызвано? Проблемами психологического характера? Разладом внутри команды? Или имеют место какие-то другие причины?
- Я не знаю, что происходит в команде. Поэтому сказать, что там случилось, разлад или нет, не могу. Может быть, наоборот, все в порядке. Но опять же с таким количеством пропущенных мячей, думаю, начинают сильно нервничать защитники и вратари, осознавая всю серьезность положения. Очень уж много пропустили.

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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