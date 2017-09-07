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Бабаян отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Узбекистана

Источник:  Федерация футбола УзбекистанаКомментарии

Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян отстранен от должности после того, как национальная команда потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России.

«Самвел Бабаян и его штаб не справился с задачей выхода на чемпионат мира. По этой причине тренерский штаб национальной сборной Узбекистана полностью распущен.

ФФУ поздравляет Иран и Южную Корею с получением путевки на чемпионат мира и желает им удачи. В то же время федерация выражает благодарность болельщикам, которые поддерживали национальную команду в ходе отборочного турнира к ЧМ-2018», – говорится в заявлении на официальном сайте Федерации футбола Узбекистана.

Напомним, Бабаян возглавил сборную в июне 2015 года, сменив на посту главного тренера Мирджалола Касымова.

Во вторник Узбекистан сыграл вничью с Южной Кореей (0:0) и остался на четвертом месте в группе A.

Матч

Узбекистан - Южная Корея - 0:0

Место и дата

05 сентября 18:00, , Онлайн-трансляция

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