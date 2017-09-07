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Дмитрий Булыкин: «Локомотив» составит конкуренцию в борьбе за чемпионство

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в чемпионате России.

- Многие удивлены уверенным стартом «Локо» в чемпионате РФПЛ. Команда сильно преобразилась по сравнению с прошлым сезоном. Чем вызваны метаморфозы?
- Руководство клуба очень хотело, чтобы команда выступала в этом сезоне как можно лучше, - цитирует Булыкина Rusfootball.Info - И при подготовке к сезону «Локомотив» прикладывал к этому все усилия. Наверное, это сейчас нашло отражение в положительных результатах. Многие факторы влияют на выступление команды в чемпионате: начиная от действий совета директоров клуба и заканчивая тренерами и футболистами. Это общая работа, которая и показана результатами команды. Если результат есть — значит на правильном пути находимся. Надеемся, что и в дальнейшем все будет стабильно хорошо, и «Локомотив» успешно выступит и в чемпионате, и в Лиге Европы.

- Заметно прибавили братья Алексей и Антон Миранчуки...
- Это опять же одно из правильных действий клуба, благодаря которому, братья остались в «Локомотиве». И сейчас они прогрессируют и являются ключевыми футболистами не только в клубе, но и постепенно выходят на ведущие роли в сборной.

- Могут ли красно-зеленые уже в нынешнем сезоне замахнуться на чемпионство?
- Будем стараться, а там уже все зависит от Его Величества Футбола. Очень много факторов влияют на итоговый результат. Конечно, нам тяжело будет биться с топ-клубами. Начиная с «Зенита», который располагает очень большим бюджетом и мощно провел трансферную кампанию, и заканчивая опытными клубами с серьезными целями. Но опять же будем стараться. У нас тоже собралась хорошая команда. Несомненно, каждый год наша задача — бороться за медали. Так что сделаем все, чтобы составить им конкуренцию.

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