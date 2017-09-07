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Губочан может продолжить карьеру в Турции

Источник:  ФК «Трабзонспор»Комментарии

«Трабзонспор» заявил о начале переговоров с защитником «Марселя» Томашем Губочаном.

Об этом турецкий клуб сообщил в своем Твиттере.

Напомним, Губочан выступает за «Марсель» с лета 2016 года. В сезоне-2016/17 31-летний словак провел три матча за французский клуб, в том числе две встречи в Лиге Европы. Также на его счету две игры отборочного этапа ЧМ-2018 против Словении (1:0) и Англии (1:2).

Ранее Губочан выступал за «Зенит» с 2008 по 2014 год, с которым дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка и двух Суперкубков России, а также обладателем Суперкубка УЕФА.

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