Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия- : -Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артем Дзюба: Из последнего прочитал «Дракулу» Стокера

Источник:  RT на русскомКомментарии

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих предпочтениях в литературе.

«Честно говоря, расстраивает стереотипное мышление о том, что футболисты — люди, сосредоточенные только на спорте.  Я очень люблю читать. Читаю много. Разные жанры, разных авторов.  Уже не вспомню все, что прочитал этим летом, но могу выделить классику — «Дракулу» Брэма Стокера», — цитирует Дзюбу RT.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Максим Деменко: «Спартак» угадал с Рошей, но в остальном селекцию упустилБывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался об усилении красно-белых в летнее трансферное окно.Владимир Абрамов: Покупки «Зенита» должны дать результатФутбольный агент Владимир Абрамов подвел итоги трансферной кампании «Зенита».Дмитрий Булыкин: «Локомотив» составит конкуренцию в борьбе за чемпионствоСоветник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в чемпионате России.Павел Яковлев: «Спартаку» легко не будетПавел Яковлев: «Спартаку» легко не будетПочему Павел Яковлев продолжает следить за судьбой «Спартака»? Об этом игрок «Анжи» подробно рассказал корреспонденту «Советского спорта».«Спартак» теряет ключевого игрока, а в Петербурге не платят футболисту«Спартак» теряет ключевого игрока, а в Петербурге не платят футболистуВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Тяжелая атлетика
Александр Петров: Информации от IWF об отстранении сборной России мы не получали
Футбол
Александр Зотов: Надеюсь, «Динамо» победит в принципиальной битве с «Зенитом»
Футбол
Глава ВЭБ: Подавать ЦСКА или нет – дело Гинера
Теннис
Дель Потро обыграл Федерера и вышел в полуфинал US Open
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости