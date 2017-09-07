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Владимир Абрамов: Покупки «Зенита» должны дать результат

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Футбольный агент Владимир Абрамов подвел итоги трансферной кампании «Зенита».

«Проведены достаточно серьезные покупки, которые должны дать результат. Если говорить о Дзюбе, то посмотрите, как он провел 15 минут в матче с «Утрехтом». Это уже не прошлогодний Дзюба, острый, быстрый и техничный. Можно только развести руками. Как он неловко обращался с мячом! С такой зарплатой его никто не хочет брать даже в аренду. За такие деньги футболист должен блистать. Полтора года «Зенит» купил его по низкой цене, но зарплата создает ему препятствия для перехода.

По поводу приобретения Мевли затрудняюсь ответить. Здесь нужно длительное время следить за игроком. Все трансферы «Зенита» вроде бы носят продуманный и взвешенный характер, но только время все расставит по своим местам», – приводит «Спорт день за днем» слова Абрамова.

Напомним, в летнее трансферное окно «Зенит» подписал контракты с 14 игроками. Новичками команды стали: защитники Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Томас Рукас, Денис Терентьев, полузащитники Дмитрий Богаев, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, а также форварды Себастьян Дриусси, Андрей Панюков и Дмитрий Полоз.

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