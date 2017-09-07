Максим Деменко: «Спартак» угадал с Рошей, но в остальном селекцию упустил

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался об усилении красно-белых в летнее трансферное окно.

«Этот селекционный момент они полностью упустили, команда не готова играть на два фронта. Думаю, что Каррера хотел усилиться, однозначно. Что касается Педро Роша, то здесь они угадали, от него будет толк. А что касается всего остального – плачевно», – приводит «Спорт день за днем» слова Деменко.

Напомним, в летнее трансферное окно чемпионы России подписали контракты с тремя новичками: защитником Марко Петковичем («Црвена Звезда»), а также полузащитниками Марио Пашаличем («Челси», аренда) и Педро Рошей («Гремио»).