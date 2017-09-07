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Владимир Лукин: Выполнение всех требований МПК зависит не только от ПКР

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Глава Параолимпийского комитета России Владимир Лукин выразил удивление сообщением о продлении дисквалификации российских спортсменов.

«Мы ожидали решения еще в позапрошлом месяце, но, к сожалению, его не последовало. 29 августа наш представитель участвовал в совместной работе с рабочей группой, которая создана для того, чтобы помогать нам с реализацией «дорожной карты». После этого было ощущение, что там действительно впечатлены результатами нашей работы. Было 67 пунктов, из которых мы примерно 50 выполнили. Остальное мы либо выполняем, либо там будут такие пункты, которые зависят не только от Паралимпийского комитета, поэтому тут должна быть более широкая работа», - цитирует Лукина «Собеседник».

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